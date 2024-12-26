Сенатор-демократ сообщил, что республиканцы не будут поддерживать Украину

Корреспондентка Новини.LIVE Ульяна Бойчук с сенатором Полом Строссом. Фото: Новини.LIVE

В Соединенных Штатах сенатор-демократ Пол Стросс от округа Колумбия рассказал, чего следует ожидать от смены власти в его стране. Он убежден, что республиканцы не будут поддерживать Украину так активно, как демократы.

Об этом Стросс сообщил в эксклюзивном интервью корреспондентке Новини.LIVE Ульяне Бойчук в четверг, 26 декабря.

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Республиканцы не будут поддерживать Украину

"Я думаю, что республиканцы не будут поддерживать Украину так, как это делали демократы и республиканцы в предыдущем составе Конгресса. Например, есть такие люди как Митт Ромни — принципиальный республиканец из штата Юта и сильный сторонник свободы для Украины, но он покидает Сенат", — отметил Стросс.

Также есть другие уходящие сенаторы. Таким образом, влияние Дональда Трампа на Республиканскую партию кажется почти абсолютным. Стросс добавил, что украинцам следует готовиться к активной работе по адвокации военной и гуманитарной помощи.

"Как бы эффективными и убедительными они ни пытались быть, я хочу предостеречь, что очень разная философия будет руководить США, и это не будет хорошо для украинцев, которые хотят демократического правительства и более тесных связей с Европой", — пояснил сенатор.

Политик отметил, что поддержка со стороны Соединенных Штатов пойдет в другом направлении, поэтому Украине необходимо принять вызовы этой ситуации.

Ранее мы сообщали, что у Илона Маски пока нет действительно рабочих политических рычагов. Однако он все же оказывает влияние на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Напомним, Трамп пообещал остановить войну в Украине. Также американский политик хочет предотвратить Третью мировую войну.