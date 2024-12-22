Трамп може вивести США з ВООЗ

Дональд Трамп. Фото: CNN

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і його команда мають намір вивести країну із Всесвітньої організації охорони здоров'я одразу у день інавгурації. Це може позбавити ВООЗ одного з головних джерел фінансування.

Про це повідомляє Financial Times у неділю, 22 грудня.

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Якщо таке рішення буде оголошене, то ВООЗ ризикує втратити одне з головних джерел фінансування. Річ у тім, що саме Штати забезпечували близько 16% бюджету у 2022-2023 роках.

Експерти переконані, що таке рішення Штатів буде "катастрофічним" для глобальної охорони здоров’я. При цьому, на думку фахівців, сам Трамп може не надати цій ідеї такого ж значення, як його перехідна команда.

Варто зазначити, що команда Трампа ще у 2020 році погрожувала вивести США з ВООЗ. Американці звинувачували організацію в підтримці Китаю. Тоді цього не сталося через зміну президента у США.

Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Основну увагу було приділено питанням безпекової політики в Європі та миру в Україні.

Нагадуємо, що спецспосланець новообраного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кіт Келлог вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів.