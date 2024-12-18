Коли закінчиться війна в Україні — у Трампа відповіли

Спецспосланник новообраного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кіт Келлог. Фото: Keith Kellogg / X

Спецспосланник новообраного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кіт Келлог вважає, що Україна і Росія готові до мирних переговорів. Крім того, він заявив, що американський лідер завершить війну в нашій країні до кінця року.

Про це Келлог заявив в ефірі Fox Business у середу, 18 грудня.

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Він зазначив, що з приходом Дональда Трампа до Білого дому для цього настане "чудовий час".

Келлог заявив, що обидві сторони конфлікту готові до мирних переговорів через значні втрати та виснаження.

"Уявіть бій у клітці. У вас є два бійці, і обидва хочуть зупинитись. Вам потрібен рефері, щоб їх розділити. І я думаю, що президент Дональд Трамп може це зробити", — заявив він.

Як відомо, за даними представника Міністерства оборони США, Росія втрачає до 200 військовослужбовців на день. Також стало відомо, що кілька сотень північнокорейських військових були вбиті або поранені під час бойових дій в Україні.

При цьому українські сили втратили близько 40% території, яку вони захопили в Курській області Росії.

Генерал додав, що нинішня ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно один до п'яти.

"Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: "Можливо, прийшов час відступити", — підкреслив він.

До слова, Келлог повідомив і про майбутню поїздку до Києва у січні, проте зазначив, що деталі візиту будуть оголошені перехідною командою Трампа.

"Ми не можемо формувати політику через акт Логана. Але ми можемо розмовляти з людьми... будь-яка поїздка буде призначена для збору інформації, а не для визначення політики", — пояснив спецпосланник.

Нагадаємо, 27 листопада новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

У своїй першій заяві на посаді Келлог заявив, що працюватиме над забезпеченням миру через силу.