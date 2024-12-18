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Когда закончится война в Украине — у Трампа ответили

18 декабря 2024 20:59
Катерина Османская - Редактор
Когда закончится война в Украине – у Трампа ответили
Спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кит Келлог. Фото: Keith Kellogg/X
Катерина Османская - Редактор

Спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа генерал-лейтенант Кит Келлог считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам. Кроме того, он заявил, что американский лидер завершит войну в нашей стране до конца года.

Об этом Келлог сказал в эфире Fox Business в среду, 18 декабря.

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Он отметил, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом для этого наступит "прекрасное время".

Келлог заявил, что обе стороны конфликта готовы к мирным переговорам из-за значительных потерь и истощений.

"Представьте бой в клетке. У вас есть два бойца, и оба хотят остановиться. Вам нужен рефери, чтобы их разделить. И я думаю, что президент Дональд Трамп может это сделать", — заявил он.

Как известно, по данным представителя Министерства обороны США, Россия теряет до 200 военнослужащих в день. Также стало известно, что несколько сот северокорейских военных были убиты или ранены во время боевых действий в Украине.

При этом украинские силы лишились около 40% территории, которую они захватили в Курской области России.

Генерал добавил, что нынешняя ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет около одного к пяти.

"После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: 'Возможно, пришло время отступить'", — подчеркнул он.

К слову, Келлог сообщил и о предстоящей поездке в Киев в январе, однако отметил, что детали визита будут объявлены переходной командой Трампа.

"Мы не можем формировать политику из-за акта Логана. Но мы можем разговаривать с людьми... любая поездка будет предназначена для сбора информации, а не для определения политики", — пояснил спецпосланник.

Напомним, 27 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В своем первом заявлении в должности Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу.

США переговоры Дональд Трамп война в Украине Кит Келлог

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