Кіт Келлог приїде до Києва - коли це станеться

Кіт Келлог. Фото: Keith Kellogg / Х

Спеціальний представник новоообраного президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог, планує відвідати Київ та кілька європейських столиць. Це станеться на початку січня 2025 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два анонімні джерела.

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Поїздка не буде зосереджена на активних переговорах, а радше на зборі інформації для нової адміністрації Трампа.

Келлог планує відвідати Київ для зустрічей із вищим керівництвом України.

Також ведеться підготовка зустрічей у Римі та Парижі з європейськими лідерами. Росія не включена до маршруту поїздки.

Який пріоритет Дональда Трампа

Трамп неодноразово заявляв про намір припинити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду.

Під час нещодавніх зустрічей з Володимиром Зеленським та главою Франції Емманюелем Макроном він наполягав на необхідності негайних переговорів між Україною та Росією.

Які плани союзників Трампа

Раніше вони пропонували різні плани мирного врегулювання, більшість з яких передбачають заморожування лінії фронту та відмову України від членства в НАТО у найближчій перспективі. Сам Келлог підготував пропозицію, що може стати "відправною точкою" для обговорень.

Нагадаємо, 27 листопада новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

У своїй першій заяві на посаді Келлог заявив, що працюватиме над забезпеченням миру через силу.