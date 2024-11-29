Келлог зробив свою першу заяву на посаді спецпредставник США по Україні

Новопризначений представник США з питань України Кіт Келлог. Фото: Reuters

На посаді спеціального представника з питань України я працюватиму над забезпеченням миру через силу. При цьому враховуючи інтереси Сполучених Штатів.

Про це повідомив новопризначений представник США з питань України Кіт Келлог на своїй сторінці у Х у четвер, 28 листопада.

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Келлог зазначив, що на новій посаді працюватиме над забезпеченням миру завдяки силі, ураховуючи інтереси США.

Зауважимо, що під час першого президентства Трампа Келлог обіймав посаду голови апарату Ради нацбезпеки та радника з нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса. Журналісти характеризують його як відданого прихильника Трампа.

Новопризначений представник США з питань України вважає великою честю бути в команді Дональда Трампа, адже це було привілеєм його життя.

"Для мене велика честь, що президент Трамп призначив мене помічником президента і спеціальним посланником з питань України та Росії. Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи для забезпечення миру через силу, відстоюючи інтереси Америки", – написав Келлог.

Проте у своїй заяві посадовець не уточнив, кого саме схилятиме до миру через силу та якими саме шляхами.

Допис Кіта Келлога. Фото: скриншот

Реакція МЗС України на призначення Келлога спецпредставником по Україні

Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна позитивно оцінює рішення Трампа номінувати Келлога на посаду спецпредставника щодо України.

"Щодо генерала Келлога, ми вітаємо його номінування на цю важливу місію", — зазначив Тихий.

Він додав, що Келлог — це не "нова людина" для України. За його словами, посольство України у США підтримували з ним тісний контакт, зокрема у рамках експертної дипломатії.

"Звичайно, ми чекаємо на роботу з ним, ще більш активну. Чекаємо на взаємодію з ним у новій ролі. Будемо співпрацювати, будемо з ним налагоджувати контакт", — зауважив речник МЗС.

Тихий підкреслив, що із Келлогом неодноразово зустрічалися українські делегації. Він навіть був серед спеціальних гостей на виступі Президента України Володимира Зеленського в Інституті Рейгана під час липневого візиту голови держави до США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін намагається зірвати зусилля новообраного президента США Дональда Трампа закінчити війну, які будуть після його інавгурації.

Раніше ми писали про те, що Президент США Джо Байден може не встигнути надіслати обіцяну допомогу Україні до інавгурації новообраного лідера Білого дому Дональда Трампа.