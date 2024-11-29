Келлог сделал свое первое заявление в должности спецпредставитель США по Украине

Новоназначенный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог. Фото: Reuters

На должности специального представителя по Украине я буду работать над обеспечением мира через силу. При этом учитывая интересы Соединенных Штатов.

Об этом сообщил новоназначенный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог на своей странице в Х в четверг, 28 ноября.

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Келлог отметил, что на новой должности будет работать над обеспечением мира благодаря силе, учитывая интересы США.

Заметим, что во время первого президентства Трампа Келлог занимал должность главы аппарата Совета нацбезопасности и советника по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса. Журналисты характеризуют его как преданного сторонника Трампа.

Новоназначенный представитель США по вопросам Украины считает большой честью быть в команде Дональда Трампа, ведь это было привилегией его жизни.

"Для меня большая честь, что президент Трамп назначил меня помощником президента и специальным посланником по вопросам Украины и России. Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки", — написал Келлог.

Однако в своем заявлении чиновник не уточнил, кого именно будет склонять к миру через силу и какими именно путями.

Сообщение Кита Келлога. Фото: скриншот

Реакция МИД Украины на назначение Келлога спецпредставителем по Украине

Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина положительно оценивает решение Трампа номинировать Келлога на должность спецпредставителя по Украине.

"Относительно генерала Келлога, мы приветствуем его номинирование на эту важную миссию", — отметил Тихий.

Он добавил, что Келлог — это не "новый человек" для Украины. По его словам, посольство Украины в США поддерживало с ним тесный контакт, в частности в рамках экспертной дипломатии.

"Конечно, мы ждем работу с ним, еще более активную. Ждем взаимодействия с ним в новой роли. Будем сотрудничать, будем с ним налаживать контакт", — отметил спикер МИД.

Тихий подчеркнул, что с Келлогом неоднократно встречались украинские делегации. Он даже был среди специальных гостей на выступлении Президента Украины Владимира Зеленского в Институте Рейгана во время июльского визита главы государства в США.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин пытается сорвать усилия новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну после его инаугурации.

Ранее мы писали о том, что Президент США Джо Байден может не успеть направить обещанную помощь Украине в инаугурацию новоизбранного лидера Белого дома Дональда Трампа.