Зняття санкцій з Росії — у США вирішили це зробити та пояснили чому

Представник США з питань України Кіт Келлог. Фото: Newscom/Alamy

США можуть зняти санкції з Росії заради мирної угоди з Україною. Проте російський експорт енергоносіїв буде обкладено збором, який направлять на відбудову.

Про це йдеться у плані спецпредставника США по Україні та Росії Кіта Келлога, пише CNN.

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Деталі плану

План Келлога, зокрема, передбачає замороження лінії фронту та створення демілітаризованої зони. За умовою переговорів, Росії запропонують часткове послаблення санкцій, а повне їх зняття стане можливим лише за умови укладення угоди, яка влаштує Україну.

Крім того, експорт російських енергоносіїв хочуть обкладати спеціальним збором, який направлять на відбудову України.

Київ, зі свого боку, має добиватися повернення окупованих територій виключно дипломатичним шляхом. При цьому Келлог зазначає, що це стане можливим лише після зміни влади в Росії.

Нагадаємо, 27 листопада новообраний президент США Дональд Трамп призначив спеціального представника по Україні. Ним став генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог.

У своїй першій заяві на посаді Келлог заявив, що працюватиме над забезпеченням миру через силу.