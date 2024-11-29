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США снимут санкции с РФ ради мирного соглашения с Украиной, — CNN

29 ноября 2024 19:32
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Снятие санкций с России — в США решили это сделать и объяснили почему
Представитель США по Украине Кит Келлог. Фото: Newscom/Alamy
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

США могут снять санкции с России ради мирного соглашения с Украиной. Однако российский экспорт энергоносителей будет обложен сбором, который будет направлен на восстановление.

Об этом говорится в плане спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога, пишет CNN.

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Детали плана

План Келлога, в частности, предусматривает заморозку линии фронта и создание демилитаризованной зоны. По условию переговоров, России предложат частичное ослабление санкций, а полное их снятие станет возможным только при условии заключения соглашения, которое устроит Украину.

Кроме того, экспорт российских энергоносителей хотят облагать специальным сбором, который будет направлен на восстановление Украины.

Киев, со своей стороны, должен добиваться возвращения оккупированных территорий исключительно дипломатическим путем. При этом Келлог отмечает, что это станет возможным только после смены власти в России.

Напомним, 27 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В своем первом заявлении в должности Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу.

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