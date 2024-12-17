Кот Келлог приедет в Киев - когда это произойдет

Спецпредставитель Трампа приедет в Киев — названа дата
Специальный представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог, планирует посетить Киев и несколько европейских столиц. Это произойдет в начале января 2025 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника.
Детали поездки специального представителя США в Европу
Поездка не будет сосредоточена на активных переговорах, скорее на сборе информации для новой администрации Трампа.
Келлог планирует посетить Киев для встречи с высшим руководством Украины.
Также идет подготовка встреч в Риме и Париже с европейскими лидерами. Россия не включена в маршрут поездки.
Каков приоритет Дональда Трампа
Трамп неоднократно заявлял о намерении прекратить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность.
Во время недавних встреч с Владимиром Зеленским и главой Франции Эмманюэлем Макроном он настаивал на необходимости немедленных переговоров между Украиной и Россией.
Какие планы союзников Трампа
Ранее они предлагали разные планы мирного урегулирования, большинство из которых предполагают замораживание линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО в ближайшей перспективе. Сам Келлог подготовил предложение, которое может стать отправной точкой для обсуждений.
Напомним, 27 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.
В своем первом заявлении в должности Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу.
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