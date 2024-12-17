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Спецпредставитель Трампа приедет в Киев — названа дата

17 декабря 2024 23:32
Катерина Османская - Редактор
Кот Келлог приедет в Киев - когда это произойдет
Кот Келлог. Фото: Keith Kellogg/Х
Катерина Османская - Редактор

Специальный представитель новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог, планирует посетить Киев и несколько европейских столиц. Это произойдет в начале января 2025 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два анонимных источника.

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Поездка не будет сосредоточена на активных переговорах, скорее на сборе информации для новой администрации Трампа.

Келлог планирует посетить Киев для встречи с высшим руководством Украины.

Также идет подготовка встреч в Риме и Париже с европейскими лидерами. Россия не включена в маршрут поездки.

Каков приоритет Дональда Трампа

Трамп неоднократно заявлял о намерении прекратить войну в Украине в течение 24 часов после вступления в должность.

Во время недавних встреч с Владимиром Зеленским и главой Франции Эмманюэлем Макроном он настаивал на необходимости немедленных переговоров между Украиной и Россией.

Какие планы союзников Трампа

Ранее они предлагали разные планы мирного урегулирования, большинство из которых предполагают замораживание линии фронта и отказ Украины от членства в НАТО в ближайшей перспективе. Сам Келлог подготовил предложение, которое может стать отправной точкой для обсуждений.

Напомним, 27 ноября новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил специального представителя по Украине. Им стал генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог.

В своем первом заявлении в должности Келлог заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу.

США Киев война в Украине визит Кит Келлог

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