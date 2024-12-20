Георгій Тихий повідомив про візит представника Трампа до України

Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: my.рейтинг

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий запевнив, що візит спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога до України вже перебуває на стадії підготовки. Попередня дата вже визначена.

Про це Тихий повідомив під час брифінгу у п'ятницю, 20 грудня, розповіла кореспондентка Новини.LIVE.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що активно працюють над організацією відповідної зустрічі. Попередньо вже визначено дату, проте наразі подробиць ніяких не розголошується.

"Ми залучені, як політичне відомство, до підготовки візиту спецпредставника Кіта Келлога до України", — зазначив Тихий.

Речник підкреслив, що дату не будуть називати з безпекових міркувань, проте все готово до гідного прийому американського посланця.

Раніше ЗМІ повідомляли про наміри американця відвідати Україну вже в січні. Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підтвердив ці чутки.

Раніше Тихий повідомив подробиці удару російських загарбників по дипломатичних установах у Києві. Він зазначив, що такі дії є злочином.

Нагадаємо, що МЗС спростило отримання консульських послуг для українців.