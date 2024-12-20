МЗС України спростило консульські послуги для громадян за кордоном — про що йдеться

Чоловіки за кордоном. Фото: ProUkraїnu

Кабінет Міністрів України у п'ятницю, 20 грудня ухвалив постанову Міністерства закордонних справ. Йдеться про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за кордоном, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг або інформаційно-комунікаційної системи "е-Консул".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

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"МЗС продовжує розбудовувати сучасну, мобільну, цифрову та сервісно-орієнтовану консульську службу, здатну адекватно й оперативно реагувати на теперішні та майбутні виклики", — зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Через прийняття постанови громадяни України за кордоном матимуть нові можливості:

оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

комплексна послуга для оформлення новонароджених.

Крім того, заяви про надання послуг можна буде подавати через "Дію".

"Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян", — каже Сибіга.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року українські водії більше не зможуть оформляти "Зелену картку" безпосередньо на кордоні.

Також в Україні постраждалі від війни громадяни будуть відправлені на лікування за кордон у рамках програми медичної евакуації Medevac.