МИД Украины упростило консульские услуги для граждан за границей — о чем идет речь

МИД упростил получение консульских услуг для украинцев
Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря принял постановление Министерства иностранных дел. Речь идет о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за границей, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг или информационно-коммуникационной системы "е-Консул".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Консульские услуги для украинцев за границей
"МИД продолжает развивать современную, мобильную, цифровую и сервисно-ориентированную консульскую службу, способную адекватно и оперативно реагировать на нынешние и будущие вызовы", — отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Через принятие постановления граждане Украины за границей будут иметь новые возможности:
- оформление ID-карт с доставкой готовой карточки по почте (нужен только один визит в посольство или консульство для подачи документов);
- оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;
- регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;
- обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения;
- комплексная услуга для оформления новорожденных.
Кроме того, заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через "Дію".
"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", — говорит Сибига
Напомним, с 1 января 2025 года украинские водители больше не смогут оформлять "Зеленую карту" непосредственно на границе.
Также в Украине граждане, пострадавшие от войны, будут отправлены на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Medevac.
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