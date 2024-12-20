МИД Украины упростило консульские услуги для граждан за границей — о чем идет речь

Мужчины за границей. Фото: ProUkraїnu

Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря принял постановление Министерства иностранных дел. Речь идет о реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за границей, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг или информационно-коммуникационной системы "е-Консул".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"МИД продолжает развивать современную, мобильную, цифровую и сервисно-ориентированную консульскую службу, способную адекватно и оперативно реагировать на нынешние и будущие вызовы", — отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Через принятие постановления граждане Украины за границей будут иметь новые возможности:

оформление ID-карт с доставкой готовой карточки по почте (нужен только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

обмен водительского удостоверения или получение его после потери или похищения;

комплексная услуга для оформления новорожденных.

Кроме того, заявления о предоставлении услуг можно будет подавать через "Дію".

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", — говорит Сибига

Напомним, с 1 января 2025 года украинские водители больше не смогут оформлять "Зеленую карту" непосредственно на границе.

Также в Украине граждане, пострадавшие от войны, будут отправлены на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Medevac.