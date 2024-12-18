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В Україні з 1 січня зміняться правила виїзду авто за кордон

18 грудня 2024 09:38
Євгенія Брюховецька - редактор
Для водіїв зміняться правила перетину кордону — деталі
Автомобілі на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські водії з 1 січня 2025 року не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Відповідний сертифікат треба буде мати заздалегідь.

Про це розповів директор Бюро "Зелена картка" Олександр Салайчук для LIGA.NET.

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Він пояснив, що для в'їзду на територію країн-членів системи "Зелена картка" у водія має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Водночас в день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон.

"Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу", — наголосив Салайчук.

Відомо, що за відсутність страхового сертифіката "Зелена картка" передбачені штрафи. Зокрема, у країнах Європи їхня сума становить від 150 до 1 000 євро.

А у разі ДТП без відповідного страхування водій не лише понесе відповідальність за його відсутність, а й буде самостійно відшкодовувати збитки. 

Крім того, з 2025 року всі країни-члени системи будуть визнавати електронні сертифікати — водії зможуть пред’являти їх у цифровому вигляді, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.

Нагадаємо, на кордоні між Україною та Польщею з'явиться ще один сучасний автомобільний пункт пропуску. Він значно полегшить перетин кордону для тисяч пасажирів та вантажів. 

Також ми писали про обмеження під час в'їзду до Німеччини, які стосуються митного контролю.

кордон КПП прикордонники страхування автомобіль водії

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