Для водіїв зміняться правила перетину кордону — деталі

Автомобілі на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Українські водії з 1 січня 2025 року не зможуть оформляти "Зелену картку" прямо на кордоні. Відповідний сертифікат треба буде мати заздалегідь.

Про це розповів директор Бюро "Зелена картка" Олександр Салайчук для LIGA.NET.

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Він пояснив, що для в'їзду на територію країн-членів системи "Зелена картка" у водія має бути дійсний сертифікат для в'їзду. Водночас в день оформлення договір не надає страхового покриття для поїздок за кордон.

"Без нього водій може бути не допущений до в'їзду в іншу державу", — наголосив Салайчук.

Відомо, що за відсутність страхового сертифіката "Зелена картка" передбачені штрафи. Зокрема, у країнах Європи їхня сума становить від 150 до 1 000 євро.

А у разі ДТП без відповідного страхування водій не лише понесе відповідальність за його відсутність, а й буде самостійно відшкодовувати збитки.

Крім того, з 2025 року всі країни-члени системи будуть визнавати електронні сертифікати — водії зможуть пред’являти їх у цифровому вигляді, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої.

Нагадаємо, на кордоні між Україною та Польщею з'явиться ще один сучасний автомобільний пункт пропуску. Він значно полегшить перетин кордону для тисяч пасажирів та вантажів.

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