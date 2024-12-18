Для водителей изменятся правила пересечения границы.

Автомобили на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Украинские водители с 1 января 2025 года не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе. Соответствующий сертификат надо будет иметь заранее.

Об этом рассказал директор Бюро "Зелена картка" Александр Салайчук для LIGA.NET.

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Он пояснил, что для въезда на территорию стран-членов системы "Зеленая карта" у водителя должен быть действительный сертификат для въезда. При этом в день оформления договор не предоставляет страхового покрытия для поездок за границу.

"Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство", — подчеркнул Салайчук.

Известно, что за отсутствие страхового сертификата "Зеленая карта" предусмотрены штрафы. В частности, в странах Европы их сумма составляет от 150 до 1000 евро.

В случае же ДТП без соответствующего страхования водитель не только понесет ответственность за его отсутствие, но и будет самостоятельно возмещать ущерб.

Кроме того, с 2025 года все страны-члены системы будут признавать электронные сертификаты — водители смогут предъявлять их в цифровом виде, например в PDF-файле на мобильном устройстве.

Напомним, на границе между Украиной и Польшей появится еще один современный автомобильный пункт пропуска. Он значительно облегчит пересечение границы для тысяч пассажиров и грузов.

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