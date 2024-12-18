Для водителей изменятся правила пересечения границы.

В Украине с 1 января изменятся правила выезда авто за границу
Украинские водители с 1 января 2025 года не смогут оформлять "Зеленую карту" прямо на границе. Соответствующий сертификат надо будет иметь заранее.
Об этом рассказал директор Бюро "Зелена картка" Александр Салайчук для LIGA.NET.
Выезд за границу на автомобиле
Он пояснил, что для въезда на территорию стран-членов системы "Зеленая карта" у водителя должен быть действительный сертификат для въезда. При этом в день оформления договор не предоставляет страхового покрытия для поездок за границу.
"Без него водитель может быть не допущен к въезду в другое государство", — подчеркнул Салайчук.
Известно, что за отсутствие страхового сертификата "Зеленая карта" предусмотрены штрафы. В частности, в странах Европы их сумма составляет от 150 до 1000 евро.
В случае же ДТП без соответствующего страхования водитель не только понесет ответственность за его отсутствие, но и будет самостоятельно возмещать ущерб.
Кроме того, с 2025 года все страны-члены системы будут признавать электронные сертификаты — водители смогут предъявлять их в цифровом виде, например в PDF-файле на мобильном устройстве.
Напомним, на границе между Украиной и Польшей появится еще один современный автомобильный пункт пропуска. Он значительно облегчит пересечение границы для тысяч пассажиров и грузов.
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