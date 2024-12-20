Георгий Тихий сообщил о визите представителя Трампа в Украину

Спикер МИД Георгий Тихий. Фото: my.рейтинг

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заверил, что визит специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Украину уже находится в стадии подготовки. Предварительная дата уже определена.

Об этом Тихий сообщил на брифинге в пятницу, 20 декабря, рассказала корреспондентка Новини.LIVE.

Читайте также:

Приезд Кита Келлога в Украину

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что активно работают над организацией соответствующей встречи. Предварительно уже определена дата, однако пока подробностей никаких не разглашается.

"Мы привлечены, как политическое ведомство, к подготовке визита спецпредставителя Кита Келлога в Украину", — отметил Тихий.

Спикер подчеркнул, что дату не будут называть по соображениям безопасности, однако все готово к достойному приему американского посланника.

Ранее СМИ сообщали о намерениях американца посетить Украину уже в январе. Недавно президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эти слухи.

Ранее Тихий сообщил подробности удара российских захватчиков по дипломатическим учреждениям в Киеве. Он отметил, что подобные действия являются преступлением.

Напомним, что МИД упростил получение консульских услуг для украинцев.