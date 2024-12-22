Трамп может вывести США из ВОЗ

Дональд Трамп. Фото: CNN

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его команда намерены вывести страну из Всемирной организации здравоохранения сразу в день инаугурации. Это может лишить ВОЗ одного из основных источников финансирования.

Об этом сообщает Financial Times в воскресенье, 22 декабря.

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Если такое решение будет объявлено, то ВОЗ рискует потерять один из главных источников финансирования. Дело в том, что именно Штаты обеспечивали около 16% бюджета в 2022-2023 годах.

Эксперты убеждены, что такое решение Штатов будет "катастрофическим" для глобального здравоохранения. При этом, по мнению специалистов, сам Трамп может не придать этой идее такого же значения, как и его переходная команда.

Следует отметить, что команда Трампа еще в 2020 году угрожала вывести США из ВОЗ. Американцы обвиняли организацию в поддержке Китая. Тогда этого не произошло из-за смены президента в США.

Ранее мы сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом. Основное внимание было уделено вопросам политики безопасности в Европе и мира в Украине.

Напомним, что спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа, генерал-лейтенант Кит Келлог считает, что Украина и Россия готовы к мирным переговорам.