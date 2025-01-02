Зеленский считает, что Трамп способен остановить Путина

Зеленский назвал решающей роль Трампа в войне в Украине
Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый глава Белого дома способен остановить войну.
Об этом украинский лидер сказал в интервью'ю для ТСН.
Роль Трампа в завершении войны
"Трамп может быть решающим. Я думаю для нас это самое главное, что его качества они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне, он может действительно остановить Путина", — сказал он.
Президент уточнил, что справедливее сказать: "помочь нам остановить Путина". Он отметил, что имел несколько разговоров с Трампом, из которых сделал вывод, что будущий глава Белого дома сильный и непредсказуемый.
"Я бы хотел, чтобы это касалось прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Нам нужна его уверенность в победе Украины и найти эти рычаги влияния. Пока у меня нет ни одного негативного от нашего общения", — добавил Зеленский.
Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал обещания Трампа об окончании войны в Украине "не более, чем иллюзией", как и саму идею переговоров.
А сенатор-демократ Пол Штраус в интервью Новини.LIVE рассказал, чего стоит ожидать от смены власти в США.
Читайте Новини.LIVE!