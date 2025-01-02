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Зеленский назвал решающей роль Трампа в войне в Украине

2 января 2025 22:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Зеленский считает, что Трамп способен остановить Путина
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый глава Белого дома способен остановить войну.

Об этом украинский лидер сказал в интервью'ю для ТСН.

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"Трамп может быть решающим. Я думаю для нас это самое главное, что его качества они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне, он может действительно остановить Путина", — сказал он.

Президент уточнил, что справедливее сказать: "помочь нам остановить Путина". Он отметил, что имел несколько разговоров с Трампом, из которых сделал вывод, что будущий глава Белого дома сильный и непредсказуемый.

"Я бы хотел, чтобы это касалось прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Нам нужна его уверенность в победе Украины и найти эти рычаги влияния. Пока у меня нет ни одного негативного от нашего общения", — добавил Зеленский.

Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал обещания Трампа об окончании войны в Украине "не более, чем иллюзией", как и саму идею переговоров. 

А сенатор-демократ Пол Штраус в интервью Новини.LIVE рассказал, чего стоит ожидать от смены власти в США.

Владимир Зеленский США ВСУ Дональд Трамп война в Украине фронт

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