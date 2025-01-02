Зеленский считает, что Трамп способен остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новый глава Белого дома способен остановить войну.

Об этом украинский лидер сказал в интервью'ю для ТСН.

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"Трамп может быть решающим. Я думаю для нас это самое главное, что его качества они такие есть. Он способен быть решающим в этой войне, он может действительно остановить Путина", — сказал он.

Президент уточнил, что справедливее сказать: "помочь нам остановить Путина". Он отметил, что имел несколько разговоров с Трампом, из которых сделал вывод, что будущий глава Белого дома сильный и непредсказуемый.

"Я бы хотел, чтобы это касалось прежде всего России. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Нам нужна его уверенность в победе Украины и найти эти рычаги влияния. Пока у меня нет ни одного негативного от нашего общения", — добавил Зеленский.

Ранее советник Офиса Президента Михаил Подоляк назвал обещания Трампа об окончании войны в Украине "не более, чем иллюзией", как и саму идею переговоров.

А сенатор-демократ Пол Штраус в интервью Новини.LIVE рассказал, чего стоит ожидать от смены власти в США.