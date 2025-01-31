По мнению Притулы, Минедности не сможет вернуть украинцев, пока здесь есть опасность и отсутствуют рабочие места

Волонтер и общественный деятель Сергей Притула. Фото: Скриншот

Министерство Единства, которое было создано по приказу президента Владимира Зеленского вряд ли сможет решать проблему возвращения украинцев из-за рубежа. Кроме того, возникает вопрос: а куда возвращаться жителям Бахмута, Попасной или Соледара.

Об этом в интервью Суспільному Чернігів заявил волонтер и общественный деятель Сергей Притула.

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Как вернуть украинцев из-за границы

По мнению Сергея, ни одно министерство не поможет, пока украинцы не будут видеть базовые принципы так называемой "пирамиды Маслоу" (термин психолога Абрахама Маслоу, который определяет основные потребности человека). Украинцы вернутся и без министерств, когда будут себя чувствовать в Украине безопасно, и будет оправдан запрос на справедливость и когда будет достойно оплачиваемая работа.

"Вот три кита, на которых это все будет базироваться: чтобы у человека появилось желание вернуться. Но и другой вопрос: куда должны вернуться люди из Попасной, которые выехали за границу? Куда должны вернуться люди из Северодонецка, которые выехали за границу. Куда должны вернуться люди из Бахмута, Соледара, Угледара, Торецка и Покровска?", — говорит Притула.

Волонтер считает, что выплата по 1000 гривен каждому украинцу от государства была бесполезной растратой денег. За эти деньги, а их потратили около 12 миллиардов гривен, лучше было бы построить не временное, а постоянное жилье внутренне перемещенным лицам, хотя бы многодетным.

"Когда ты хочешь что-то сделать, то у тебя на горизонте большими буквами должно быть написано: "Чтобы что?". Если Министерство Единства было создано для того, чтобы вернуть украинцев из-за границы в Украину, то у меня для всех есть маленькая новость: украинцы не вернутся, потому что появилось новое Министерство, которое призвано их вернуть", — отмечает Притула.

Напомним, в Чехии могут вскоре появиться центры возвращения украинских беженцев домой.

В начале месяца президент Владимир Зеленский объяснил, почему, по его мнению, украинцы будут возвращаться из-за границы.