Приоритеты Украины после войны — нардеп Шуляк назвала три пункта

Народный депутат Елена Шуляк во время выступления на форуме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украина сейчас имеет основную задачу — победить в войне. Однако уже определены несколько основных принципов, которые будут важны сразу после завершения боевых действий.

Об этом заявила народный депутат Елена Шуляк на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Приоритеты Украины после окончания войны

Как отметила Шуляк, после того, как украинцы одолеют российского врага, у государства будут определенные первоочередные задачи. Речь идет о трех основных приоритетах:

послевоенное восстановление — нужно не просто восстановить разрушенное, но и возвращать местное самоуправление и делать это с учетом вызовов безопасности. Кроме того, речь идет и о физическом восстановлении, и для этого нужно будет привлекать международных партнеров;

возвращение украинцев домой — сегодня Украина столкнулась с большим демографическим кризисом. Нужно разработать план возвращения украинцев из-за границы, а также решить проблемы внутренне перемещенных лиц;

евроинтеграция — кроме принятия соответствующих законов необходимо решить физические, технологические, инфраструктурные проблемы для того, чтобы Украина стала частью Евросоюза.

"По состоянию на сегодня (В приоритете. — Ред.) конечно война, победа, поддержка ВСУ и единство, о котором сегодня слышали разные мнения, но все равно оно нужно для того, чтобы победить самого страшного врага в жизни нашего государства", — отметила Шуляк.

Напомним, на форуме также выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он заявил, что приоритетом для Украины остается достижение мира. Кроме того, глава столицы отметил важность реформ.

Сергей Притула ранее высказывался о том, как вернуть украинцев, которые выехали за границу во время войны. По его мнению, новое Министерство Единства вряд ли сможет решить эту проблему.