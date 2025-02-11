Закінчення війни в Україні та реформи — Кличко окреслив три ключові пріоритети для майбутнього

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Головним пріоритетом для майбутнього України залишається досягнення миру, проте умови його встановлення поки що залишаються невизначеними. Також важливими є реформи.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Кличка, насамперед українцям варто досягти миру та зберегти незалежність.

"Ключовим пріоритетом для кожного з нас зараз є мир. Інше питання — на яких умовах він буде досягнутий. Наразі ніхто не може дати чіткої відповіді, але очевидно, що мир нам необхідний. Важливо також зберегти незалежність України", — сказав Кличко.

Другим важливим напрямком мер Києва назвав реформи, без яких країна не зможе рухатися європейським шляхом.

"Другий ключовий аспект — це реформи. Їхня реалізація є обов’язковою, адже без реформ неможливо стати повноцінною європейською країною. Важливо розуміти, що реформи — це не просто будівництво доріг чи будівель, а глибокі зміни в усіх сферах життя", — додав очільник столиці.

Кличко підкреслив, третім важливим елементом є успіх, адже лише сильна та економічно розвинена держава зможе отримати підтримку партнерів і дати гідну відповідь зовнішнім викликам.

"Нам потрібно пройти цей складний шлях і досягти успіху. Це важливо не лише для самих українців, а й для наших міжнародних партнерів, які підтримують нас та інвестують у розвиток країни. Успіх у реформах та економічному зростанні стане найкращою відповіддю Росії", — підсумував мер Києва.

Раніше, на цій же конференції, мер Києва Віталій Кличко змоделював закінчення бойових дій за місяць-два. Також очільник столиці заявив, що відчуває себе міністром оборони Рустемом Умєровим.