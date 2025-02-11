Окончание войны в Украине и реформы — Кличко очертил три ключевых приоритета для будущего

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

Главным приоритетом для будущего Украины остается достижение мира, однако условия его установления пока остаются неопределенными. Также важны реформы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Кличко, прежде всего украинцам стоит достичь мира и сохранить независимость.

"Ключевым приоритетом для каждого из нас сейчас является мир. Другой вопрос — на каких условиях он будет достигнут. Сейчас никто не может дать четкого ответа, но очевидно, что мир нам необходим. Важно также сохранить независимость Украины", — сказал Кличко.

Вторым важным направлением мэр Киева назвал реформы, без которых страна не сможет двигаться по европейскому пути.

"Второй ключевой аспект — это реформы. Их реализация является обязательной, ведь без реформ невозможно стать полноценной европейской страной. Важно понимать, что реформы — это не просто строительство дорог или зданий, а глубокие изменения во всех сферах жизни", — добавил глава столицы.

Кличко подчеркнул, третьим важным элементом — является успех, ведь только сильное и экономически развитое государство сможет получить поддержку партнеров и дать достойный ответ внешним вызовам.

"Нам нужно пройти этот сложный путь и достичь успеха. Это важно не только для самих украинцев, но и для наших международных партнеров, которые поддерживают нас и инвестируют в развитие страны. Успех в реформах и экономическом росте станет лучшим ответом России", — подытожил мэр Киева.

Ранее, на этой же конференции, мэр Киева Виталий Кличко смоделировал окончание боевых действий за месяц-два. Также глава столицы заявил, что чувствует себя министром обороны Рустемом Умеровым.