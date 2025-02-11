Закінчення війни та вибори в Україні — Кличко застеріг, що можуть бути заворушення

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Після закінчення бойових дій будуть вибори, які можуть викликати заворушення в суспільстві. Тому політикам вже зараз необхідно працювати в єдності.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Кличка, так званий компроміс щодо закінчення війни може виявитися дуже болісним для кожного українця.

"Наразі можемо прогнозувати закінчення бойових дій через місяць, через два. Незрозуміло, на яких умовах, але впевнений, що це буде важко назвати позитивним результатом. Так званий компроміс може виявитися дуже болісним для кожного українця. Ми всі це розуміємо, зважаючи на безліч факторів", — сказав він.

Мер Києва підкреслив, що після закінчення війни почнеться передвиборча боротьба, що може призвести до заворушень у країні.

"Утримання армії — це дороге задоволення. Зараз у нас майже мільйон військових. Після завершення бойових дій щонайменше третина армії має перейти в резерв. Це люди, які сьогодні отримують зарплату, але коли повернуться до цивільного життя, їм потрібно буде якнайшвидше знайти роботу. Саме в цей період почнеться передвиборча боротьба. Я дуже боюся, що вона перетвориться на боротьбу на знищення. Політичні сили змагатимуться між собою, використовуючи ті ж самі гасла. Зважаючи на всі обставини, я дуже боюся, щоб це не призвело до заворушень, а ще гірше — до внутрішнього протистояння чи громадянського конфлікту. Адже історія різних країн свідчить, що після завершення воєнних дій, коли в суспільстві панує депресивний настрій, такі речі вже відбувалися", — сказав Кличко.

Очільник столиці додав, що політикам зараз необхідно працювати в єдності, а виборчий процес — це завжди протистояння та звинувачення один проти одного.

"Саме тому є певні застереження. І в цьому контексті надзвичайно важливо те, про що ми говоримо щодня — єдність та об’єднання. Це стосується і влади, і суспільства. Але одночасно з виборами, які традиційно супроводжуються взаємними звинуваченнями, це стане найскладнішим викликом. І поки що, я впевнений, відповіді на нього немає. Але її потрібно знайти", — підсумував Кличко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що політичні виборчі процеси в країні вже почалися.

А Президент України Володимир Зеленський сказав, що тематику виборів в Україні піднімає Російська Федерація, оскільки їй в нашій країні потрібен "ляльковий президент".