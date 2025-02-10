Зеленський заявив, що вибори під час війни можуть призвести до втрати армії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Тематику виборів в Україні піднімає Російська Федерація, оскільки їй в нашій країні потрібен "ляльковий президент". Крім того, проведення виборів може призвести до втрати армії, чим обов'язково скористається ворог.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ITV News.

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Зеленський пояснив, що для росіян зрозуміло, коли вони можуть керувати Україною інституційно. Тобто, не давати їй розвиватися, не допускати до ЄС, мати економічні відносини з РФ і в результаті зробити з нашої країни "сировинний придаток".

"Тобто, брати звідси надри і користуватися цим, не давати розвиватись Україні. Хороше сільське господарство, дуже хороші якісні продукти, давайте їх їсти, але не Україна їх продає, ми будемо все це контролювати і продавати. А ми, це люди такі батраки, які повинні працювати на Росію. В принципі, в цьому і була ідеологія Росії. І тут не було української культури, її знищували, мову, тощо. Зрозуміло чому, щоб ми були частиною російського бачення майбутнього — російської економіки, російських збройних сил, тощо. Тобто ось про що мова. Тому їм потрібен ляльковий президент", — сказав голова держави.

Він наголосив, що Україна є незалежною країною, вона має свою незалежність і суверенітет, тому і обрала такого президента, який захищає інтереси України та громадян.

"Я їх захищаю і буду їх захищати стільки, скільки б я не був на цій посаді", — заявив президент.

Коментуючи вибори, Зеленський сказав, що "ми всі хотіли би, щоб закінчилась війна" і були вибори. Однак під час війни всі громадяни проти їх проведення, тому що буде втрата армії, чим скористається Росія.

"Що таке вибори? Я їх не боюсь абсолютно. Просто що буде? Ми повинні закінчити воєнний стан або призупинити воєнний стан. Якщо ми призупинимо воєнний стан, ми втратимо армію. І в принципі "русские будут щасливі". Питання боєздатності, духу, тощо — ти втрачаєш. І законодавчо, ти не можеш тримати таку армію, і це факт. Люди повернуться додому. І морально, навіть ті хто не будуть повертатись, морально всеодно — все. Це пауза, і Росія обов'язково буде використовувати це для наступу контрнаступальної дії", — зазначив Зеленський.

Другим питанням у цій справі є те, як голосувати людям. Зокрема, військовим, а також цивільним, які перебувають за кордоном або ж на тимчасово окупованих територіях України.

У разі, якщо такі люди не зможуть проголосувати, Росія скаже, що не вірить у ці вибори і що вони були нелегітимні. Водночас Зеленський зазначив, що вибори на окупованих територіях будуть під дулами зброї. Тому це питання, у якому Росія розраховує на дестабілізацію в Україні.

"А як можуть люди на тимчасово окупованих територіях, які контролюють "русские", як там вони можуть справедливо голосувати? І що це буде відбуватись? Буде приблизно той самий референдум, який був у Криму. Тобто, референдум під дулами зброї, ось що відбувається. Чого хочуть "русские"? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні, ось і все. Тому я би був дуже обережним з цим питанням", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що під час війни Україна цілком має права не проводити вибори. Однак самі вибори є ознакою демократичності країни.

Також ми писали, що в ефірі День.LIVE заступник голови ЦВК Сергій Дубовик заявив, що для проведення президентських та парламентських виборів в Україні буде потрібно щонайменше пів року після завершення воєнного стану.