Зеленский заявил, что выборы во время войны могут привести к потере армии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Тематику выборов в Украине поднимает Российская Федерация, поскольку ей в нашей стране нужен "кукольный президент". Кроме того, проведение выборов может привести к потере армии, чем обязательно воспользуется враг.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ITV News.

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Зеленский объяснил, что для россиян понятно, когда они могут управлять Украиной институционально. То есть, не давать ей развиваться, не допускать в ЕС, иметь экономические отношения с РФ и по итогу сделать из нашей страны "сырьевой придаток".

"То есть, брать отсюда недра и пользоваться этим, не давать развиваться Украине. Хорошее сельское хозяйство, очень хорошие качественные продукты, давайте их есть, но не Украина их продает, мы будем все это контролировать и продавать. А мы, это люди такие батраки, которые должны работать на Россию. В принципе, в этом и была идеология России. И здесь не было украинской культуры, ее уничтожали, язык и тому подобное. Понятно почему, чтобы мы были частью российского видения будущего — российской экономики, российских вооруженных сил и так далее. То есть вот о чем речь. Поэтому им нужен кукольный президент", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина является независимой страной, она имеет свою независимость и суверенитет, поэтому и выбрала такого президента, который защищает интересы Украины и граждан.

"Я их защищаю и буду их защищать столько, сколько бы я не был на этой должности", — заявил президент.

Комментируя выборы, Зеленский сказал, что "мы все хотели бы, чтобы закончилась война" и были выборы. Однако во время войны все граждане против их проведения, потому что будет потеря армии, чем воспользуется Россия.

"Что такое выборы? Я их не боюсь абсолютно. Просто что будет? Мы должны закончить военное положение или приостановить военное положение. Если мы приостановим военное положение, мы потеряем армию. И в принципе "русские будут счастливы". Вопрос боеспособности, духа и т.д. — ты теряешь. И законодательно, ты не можешь держать такую армию, и это факт. Люди вернутся домой. И морально, даже те, кто не будут возвращаться, морально все равно — все. Это пауза, и Россия обязательно будет использовать это для наступления контрнаступательного действия", — отметил Зеленский.

Вторым вопросом в этом деле является то, как голосовать людям. В частности, военным, а также гражданским, которые находятся за границей или на временно оккупированных территориях Украины.

В случае, если такие люди не смогут проголосовать, Россия скажет, что не верит в эти выборы и что они были нелегитимны. В то же время Зеленский отметил, что выборы на оккупированных территориях будут под дулами оружия. Поэтому это вопрос, в котором Россия рассчитывает на дестабилизацию в Украине.

"А как могут люди на временно оккупированных территориях, которые контролируют "русские", как там они могут справедливо голосовать? И что это будет происходить? Будет примерно тот же референдум, который был в Крыму. То есть, референдум под дулами оружия, вот что происходит. Чего хотят "русские"? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине, вот и все. Поэтому я бы был очень осторожным с этим вопросом", — резюмировал Зеленский.

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что во время войны Украина вполне имеет право не проводить выборы. Однако сами выборы являются признаком демократичности страны.

Также мы писали, что в эфире День.LIVE заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик заявил, что для проведения президентских и парламентских выборов в Украине потребуется минимум полгода после завершения военного положения.