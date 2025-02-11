Окончание войны и выборы в Украине — Кличко предостерег, что могут быть беспорядки

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Новини.LIVE

После окончания боевых действий будут выборы, которые могут вызвать беспорядки в обществе. Поэтому политикам уже сейчас необходимо работать в единстве.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления", передает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Кличко, так называемый компромисс по окончанию войны может оказаться очень болезненным для каждого украинца.

"Сейчас можем прогнозировать окончание боевых действий через месяц, через два. Непонятно, на каких условиях, но уверен, что это будет трудно назвать положительным результатом. Так называемый компромисс может оказаться очень болезненным для каждого украинца. Мы все это понимаем, учитывая множество факторов", — сказал он.

Мэр Киева подчеркнул, что после окончания войны начнется предвыборная борьба, что может привести к беспорядкам в стране.

"Содержание армии — это дорогое удовольствие. Сейчас у нас почти миллион военных. После завершения боевых действий как минимум треть армии должна перейти в резерв. Это люди, которые сегодня получают зарплату, но когда вернутся к гражданской жизни, им нужно будет как можно быстрее найти работу. Именно в этот период начнется предвыборная борьба. Я очень боюсь, что она превратится в борьбу на уничтожение. Политические силы будут соревноваться между собой, используя те же самые лозунги. Учитывая все обстоятельства, я очень боюсь, чтобы это не привело к беспорядкам, а еще хуже — к внутреннему противостоянию или гражданскому конфликту. Ведь история разных стран свидетельствует, что после завершения военных действий, когда в обществе царит депрессивное настроение, такие вещи уже происходили", — сказал Кличко.

Глава столицы добавил, что политикам сейчас необходимо работать в единстве, а избирательный процесс — это всегда противостояние и обвинения друг против друга.

"Именно поэтому есть определенные предостережения. И в этом контексте чрезвычайно важно то, о чем мы говорим каждый день — единство и объединение. Это касается и власти, и общества. Но одновременно с выборами, которые традиционно сопровождаются взаимными обвинениями, это станет самым сложным вызовом. И пока что, я уверен, ответа на него нет. Но его нужно найти", — подытожил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что политические избирательные процессы в стране уже начались.

А Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что тематику выборов в Украине поднимает Российская Федерация, поскольку ей в нашей стране нужен "кукольный президент".