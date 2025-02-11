Выборы в Украине — Шуляк объяснила, почему не стоит этого делать сейчас

Народный депутат Елена Шуляк во время выступления на форуме. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во время войны говорить о выборах в Украине не стоит. В первую очередь это связано с тем, что военные должны иметь возможность голосовать и баллотироваться самим.

Об этом заявила народный депутат Елена Шуляк на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" во вторник, 11 февраля.

Читайте также:

Шуляк высказалась о выборах во время войны

Как отметила народный депутат, она считает неуместными разговоры о проведении выборов сейчас. Шуляк заявила, что провести выборы во время войны нельзя прежде всего из-за военных.

"Конечно, каждый военный, который захочет, должен реализовать свое право не просто избирать, но и быть избранным. И здесь наша, как всего общества, должна быть поддержка всем тем, кто захочет баллотироваться и пробовать себя не только в выборах народных депутатов, но и на уровне местных депутатов. Возможно, многие захотят присоединиться к различным звеньям государственного управления", — заявила Шуляк.

Напомним, глава Киева Виталий Кличко также высказался на форуме о выборах. Он заявил, что политические избирательные процессы в Украине уже происходят, но сейчас стоит думать об окончании войны.

Также Елена Шуляк во время форума рассказала о трех приоритетах, которые будут стоять перед Украиной после завершения войны. Речь идет о восстановлении, переселенцах и евроинтеграции.