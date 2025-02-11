Фінансування виборів — Корнієнко відповів, чи має Україна кошти

Перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко. Фото: Facebook/Oleksandr Korniyenko

Наразі партнери не фінансують витрати на вибори в Україні, бо їх немає. Однак про це можна було б домовитись у майбутньому.

Про це заявив перший заступник голови ВРУ Олександр Корнієнко на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення" у вівторок, 11 лютого.

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Фінансування виборів в Україні

За словами Корнієнка, наразі більшість податків йде на армію та, ймовірно, певний період після закінчення війни ця тенденція не зміниться. Разом з тим, на думку посадовця, можна буде домовитись про фінансування витрат на вибори з партнерами.

"Для того, щоб збюджетувати вибори, треба зрозуміти, як вони будуть проходити. Зробити це можна тільки після прийняття спеціального закону", — заявив Корнієнко.

Він також додав, що зараз усі ведуть політичні розмови. Разом з тим ніхто не говорить про те, як дати можливість голосувати людям там, де літають FPV-дрони та КАБи.

Нагадаємо, під час форуму про вибори висловилася й народна депутатка Олена Шуляк. Вона зазначила, що говорити про це зараз не варто, і назвала причину.

Очільник столиці Віталій Кличко також наголосив на тому, що зараз варто думати про війну. Разом з тим, на його думку, політичні виборчі процеси в країні вже почалися.