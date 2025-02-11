Финансирование выборов — Корниенко ответил, имеет ли Украина средства

Корниенко сказал, есть ли у Украины деньги для проведения выборов
Сейчас партнеры не финансируют расходы на выборы в Украине, потому что их нет. Однако об этом можно было бы договориться в будущем.
Об этом заявил первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко на форуме "Демократическая устойчивость Украины во время войны и в период восстановления" во вторник, 11 февраля.
Финансирование выборов в Украине
По словам Корниенко, сейчас большинство налогов идет на армию и, вероятно, определенный период после окончания войны эта тенденция не изменится. Вместе с тем, по мнению чиновника, можно будет договориться о финансировании расходов на выборы с партнерами.
"Для того, чтобы сбюджетировать выборы, надо понять, как они будут проходить. Сделать это можно только после принятия специального закона", — заявил Корниенко.
Он также добавил, что сейчас все ведут политические разговоры. Вместе с тем никто не говорит о том, как дать возможность голосовать людям там, где летают FPV-дроны и КАБы.
Напомним, во время форума о выборах высказалась и народный депутат Елена Шуляк. Она отметила, что говорить об этом сейчас не стоит, и назвала причину.
Глава столицы Виталий Кличко также отметил, что сейчас стоит думать о войне. Вместе с тем, по его мнению, политические избирательные процессы в стране уже начались.
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