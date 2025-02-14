Выборы в Украине — Трамп сделал очередное заявление

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украину ждет политическая перестановка. Он отметил необходимость выборов.

Об этом Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете.

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Что заявил Трамп

Трамп высказался относительно возможных территориальных уступок ради прекращения войны, отметив, что Зеленскому придется принимать необходимые решения.

"Его рейтинг, мягко говоря, не слишком высокий", — отметил Трамп о Зеленском.

У лидера США спросили, останется ли президент Украины за столом переговоров.

"Пока он там", — ответил он.

Однако Трамп напомнил о необходимости выборов в Украине.

Напомним, Трамп отметил, что в Украине должны состояться выборы, но не указал конкретных сроков.

Также Зеленский прокомментировал проведение выборов во время войны, заявив, что это опасно из-за российской агрессии.