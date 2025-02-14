Выборы в Украине — Трамп сделал очередное заявление

Трамп заявил, что Украину ждет политическая перестановка
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Украину ждет политическая перестановка. Он отметил необходимость выборов.
Об этом Дональд Трамп заявил в Овальном кабинете.
Что заявил Трамп
Трамп высказался относительно возможных территориальных уступок ради прекращения войны, отметив, что Зеленскому придется принимать необходимые решения.
"Его рейтинг, мягко говоря, не слишком высокий", — отметил Трамп о Зеленском.
У лидера США спросили, останется ли президент Украины за столом переговоров.
"Пока он там", — ответил он.
Однако Трамп напомнил о необходимости выборов в Украине.
Напомним, Трамп отметил, что в Украине должны состояться выборы, но не указал конкретных сроков.
Также Зеленский прокомментировал проведение выборов во время войны, заявив, что это опасно из-за российской агрессии.
Читайте Новини.LIVE!