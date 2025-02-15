Страны G7 усилят санкции, если РФ не предпримет усилий для прекращения войны

Заседание стран G7. Фото: AP

Страны G7 усилят санкции против России, если Кремль не будет добросовестно вести переговоры по завершению войны. Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины.

Об этом говорится в заявлении стран G7 после встречи министров иностранных дел в Мюнхене в субботу, 15 февраля.

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На конференции в Мюнхене состоялись переговоры G7 с участием главы МИД Украины Андрея Сибиги, в результате которых было принято совместное решение.

"Любые новые, дополнительные санкции после февраля должны быть связаны с тем, будет ли Российская Федерация прилагать реальные, добросовестные усилия, направленные на прекращение войны против Украины, что обеспечит Украине долгосрочную безопасность и стабильность как суверенному, независимому государству", — говорится в заявлении.

Члены G7 подтвердили свою безоговорочную поддержку Украины в защите ее суверенитета, свободы, независимости и территориальной целостности.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия может вернуться в G7 только после вывода своих войск из Украины.

Также специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог выразил мнение, что санкции против России должны быть такими, которые существенно влияют на экономику страны.