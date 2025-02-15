У МЗС Польщі назвали умову повернення Росії до G7

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Фото: PAP

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський назвав, за якої умови Росія повернеться до G7. За його словами, для цього Москва повинна вивести війська з України.

Про це Радослав Сікорський сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 15 лютого.

Читайте також:

Повернення Росії до G7

"Росія повернеться до G7 тільки після виведення військ з України", — наголосив Сікорський.

Його заяву підтримала очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. За її словами, для "путінської Росії", яка поводиться агресивно щодо інших країн G7, немає місця.

"Якщо вона буде готова припинити нападати на нас, на вільний світ, то, звісно, там знову буде вільне місце. Тож, усе в руках агресора", — додала вона.

Нагадаємо, Бербок розповіла, як переконати президента США Дональда Трампа залучити Європу до мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Також спеціальний представник США Кіт Келлог висловив своє бачення перемоги України у війні.