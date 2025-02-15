Бербок пояснила, як змусити Трампа долучити Європу до перемовин

Анналена Бербок. Фото: скриншот

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, як змусити президента Сполучених Штатів Америки долучити Європу до переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Про це Анналена Бербок сказала на полях Мюнхенської конференції у суботу, 15 лютого.

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Бербок наголосила, що стійкий мир в Україні можливий лише за узгодженням з Європою. За її словами, всі мають вирішити, на чиєму вони боці.

"Я хочу чітко позначити — це момент істини. Усі у світі мають вирішити, на чиєму вони боці. На боці вільного світу або на боці тих, хто бореться з вільним світом. Ми на боці вільного світу, кажу від своєї країни", — зазначила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог зазначив, що в переговорах щодо завершення війни братимуть участь Україна, Росія та Сполучені Штати.

Також прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україні потрібно більше зброї перед початком переговорів з Росією.