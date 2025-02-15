Бербок объяснила, как заставить Трампа приобщить Европу к переговорам

Анналена Бербок. Фото: скриншот

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила, как заставить Президента Соединенных Штатов Америки приобщить Европу к переговорам по окончанию войны в Украине.

Об этом Анналена Бербок сказала на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

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Бербок подчеркнула, что устойчивый мир в Украине возможен только по согласованию с Европой. По ее словам, все должны решить, на чьей они стороне.

"Я хочу четко обозначить — это момент истины. Все в мире должны решить, на чьей они стороне. На стороне свободного мира, или на стороне тех, кто борется со свободным миром. Мы на стороне свободного мира, говорю от своей страны", — отметила глава МИД Германии.

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил, что в переговорах по завершению войны будут участвовать Украина, Россия и Соединенные Штаты.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине нужно больше оружия перед началом переговоров с Россией.