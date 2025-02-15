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Фредеріксен заявила, що Україні потрібна зброя перед переговорами

15 лютого 2025 16:21
Аркадій Пастула - Редактор
Премʼєрка Данія заявила, що Україна потрібна зброя перед переговорами
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Україні необхідно більше зброї перед початком перемовин з Росією. Вона закликала надати її.

Про це Метте Фредеріксен заявила на пресконференції на полях Мюнхенської конференції у суботу, 15 лютого.

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Україні потрібна зброя

"Якщо хтось воює, необхідно мати зброю, і хоча, ми вже передали досить багато, ми все ж таки не даємо Україні всього того, що потрібно. Ми пообіцяли минулоріч у Вашингтоні, що дамо Україні 6-7 систем ППО, вона отримала їх? Ні", — зазначила Фредеріксен.

За її словами, не можна захищати країну, не маючи ППО. Вона закликала надати Україні "силу" перед перемовинами.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що для досягнення довготривалого миру необхідна участь як президента Володимира Зеленського, так і європейських союзників.

Також кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц висловив готовність передати Україні ракети Taurus, проте для цього потрібне схвалення європейських партнерів.

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