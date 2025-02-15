Фрідріх Мерц готовий передати Україні Taurus

Кандидат у канцлери Німеччини назвав умови передачі Taurus
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц готовий постачати Україні ракети Taurus. Втім, для цього необхідна згода європейських партнерів.
Про це Мерц повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляють Новини.LIVE.
Мерц готовий надати Україні Taurus
Мерц заявив, що готовий постачати Україні ракети Taurus, однак такий крок має бути узгоджений з європейськими партнерами.
"Я вважаю, що ми повинні робити це все в межах скоординованої політики ЄС, щоб надавати більше озброєння Україні", — зазначив Мерц.
Раніше ми повідомляли, що Зеленський і Мерц домовилися про спільну протидію Росії.
Також Мерц заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером". На його думку, американський лідер має чіткий порядок денний, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.
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