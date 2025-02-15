Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кандидат у канцлери Німеччини назвав умови передачі Taurus arrow

Кандидат у канцлери Німеччини назвав умови передачі Taurus

15 лютого 2025 15:40
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Фрідріх Мерц готовий передати Україні Taurus
Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц готовий постачати Україні ракети Taurus. Втім, для цього необхідна згода європейських партнерів.

Про це Мерц повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Мерц готовий надати Україні Taurus

Мерц заявив, що готовий постачати Україні ракети Taurus, однак такий крок має бути узгоджений з європейськими партнерами.

"Я вважаю, що ми повинні робити це все в межах скоординованої політики ЄС, щоб надавати більше озброєння Україні", — зазначив Мерц.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський і Мерц домовилися про спільну протидію Росії.

Також Мерц заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером". На його думку, американський лідер має чіткий порядок денний, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.

Німеччина ракети Taurus Фрідріх Мерц Мюнхенська безпекова конференція 2025
Реклама
Реклама
Реклама