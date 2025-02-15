Фрідріх Мерц готовий передати Україні Taurus

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: скриншот

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц готовий постачати Україні ракети Taurus. Втім, для цього необхідна згода європейських партнерів.

Про це Мерц повідомив під час Мюнхенської безпекової конференції, повідомляють Новини.LIVE.

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Мерц заявив, що готовий постачати Україні ракети Taurus, однак такий крок має бути узгоджений з європейськими партнерами.

"Я вважаю, що ми повинні робити це все в межах скоординованої політики ЄС, щоб надавати більше озброєння Україні", — зазначив Мерц.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський і Мерц домовилися про спільну протидію Росії.

Також Мерц заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером". На його думку, американський лідер має чіткий порядок денний, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.