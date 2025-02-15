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Кандидат в канцлеры Германии назвал условия передачи Taurus

15 февраля 2025 15:40
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Фридрих Мерц готов передать Украине Taurus
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц. Фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц готов поставлять Украине ракеты Taurus. Впрочем, для этого необходимо согласие европейских партнеров.

Об этом Мерц сообщил во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщают Новини.LIVE.

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Мерц заявил, что готов поставлять Украине ракеты Taurus, однако такой шаг должен быть согласован с европейскими партнерами.

"Я считаю, что мы должны делать это все в рамках скоординированной политики ЕС, чтобы предоставлять больше вооружения Украине", — отметил Мерц.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Мерц договорились о совместном противодействии России.

Также Мерц заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп является "очень предсказуемым лидером". По его мнению, американский лидер имеет четкую повестку дня, которая заставит Европу быстрее провести необходимые реформы.

Германия ракеты Taurus Фридрих Мерц Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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