Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кандидат на пост канцлера ФРН пояснив, як діятиме Трамп arrow

Кандидат на пост канцлера ФРН пояснив, як діятиме Трамп

18 січня 2025 22:24
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Кандидат на пост канцлера ФРН Фрідріх Мерц назвав Трампа передбачуваним лідером
Лідер ХДС Фрідріх Мерц. Фото: DW
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Головний претендент на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером". На його думку, американський лідер має чіткий порядок денний, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.

Про це Мерц заявив у суботу, 18 січня, повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Трамп — "передбачуваний лідер"

За словами Мерца, який очолює правоцентристський альянс ХДС/ХСС, Трамп "думає, що говорить, і робить те, що говорить".

"Таким чином, ми можемо очікувати, що наступними тижнями та місяцями буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе із собою багато проблем для нас", — сказав Мерц.

Мерц додав, що, хоча другий термін Трампа викликав занепокоєння щодо трансатлантичної торгової війни та припинення військової допомоги США Україні, президентство Трампа навряд чи стане шансом для Європи прискорити процес реформ. При цьому він назвав повернення Трампа "останнім закликом до дії" для Європейського Союзу, щоб відновити економічну конкурентоздатність і збільшити витрати на оборону.

"Трамп прискорює процес у Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку. У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі", — пояснив Мерц.

Водночас Мерц ухилився від прямої відповіді на питання щодо збільшення витрат на оборону в Німеччині та в усій Європі.

"Ми всі погоджуємося, що нам доведеться зробити набагато більше. Перш ніж говорити про спільний оборонний фонд, країни-члени ЄС повинні насамперед обговорити спільні стандарти виробництва та придбання зброї", — вважає політик.

Раніше ми повідомляли, що німецький парламент висловив недовіру уряду соціал-демократів на чолі з канцлером Олафом Шольцом, який втратив підтримку більшості депутатів після розбіжностей із партнерами по коаліції. На його заміну пророчать лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який відомий жорсткою позицією до Росії. 

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.

США Німеччина Дональд Трамп Європа Фрідріх Мерц

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

03:26 В "Азов" потрібні люди, які знаються на БпЛА — яка зарплата

02:27 Спецслужби РФ почали вербувати поляків — яка у них мета

01:32 Чоловік пройшов ВЛК, але проігнорував службу — рішення суду

01:30 Ці люди можуть спрощено отримати відстрочку — рішення Кабміну

01:11 Черговий ятаган у спину — Сирія заборонила товари з Росії

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:31 У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

00:30 Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК

00:20 TikTok, Reels та Shorts є причиною деградації — доведено вченими

00:08 Штурми росіян на милицях — у ЦПД пояснили нову тактику ворога

00:01 Мілевський і Алієв возз'єдналися — вони знову зіграють у команді

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text

23:43 У Латвії авто п'яних водіїв перетворюють на бронемашини для ЗСУ

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році