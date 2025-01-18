Кандидат на пост канцлера ФРН Фрідріх Мерц назвав Трампа передбачуваним лідером

Лідер ХДС Фрідріх Мерц. Фото: DW

Головний претендент на посаду нового канцлера Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп є "дуже передбачуваним лідером". На його думку, американський лідер має чіткий порядок денний, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.

Про це Мерц заявив у суботу, 18 січня, повідомляє Bloomberg.

Читайте також:

Трамп — "передбачуваний лідер"

За словами Мерца, який очолює правоцентристський альянс ХДС/ХСС, Трамп "думає, що говорить, і робить те, що говорить".

"Таким чином, ми можемо очікувати, що наступними тижнями та місяцями буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе із собою багато проблем для нас", — сказав Мерц.

Мерц додав, що, хоча другий термін Трампа викликав занепокоєння щодо трансатлантичної торгової війни та припинення військової допомоги США Україні, президентство Трампа навряд чи стане шансом для Європи прискорити процес реформ. При цьому він назвав повернення Трампа "останнім закликом до дії" для Європейського Союзу, щоб відновити економічну конкурентоздатність і збільшити витрати на оборону.

"Трамп прискорює процес у Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку. У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі", — пояснив Мерц.

Водночас Мерц ухилився від прямої відповіді на питання щодо збільшення витрат на оборону в Німеччині та в усій Європі.

"Ми всі погоджуємося, що нам доведеться зробити набагато більше. Перш ніж говорити про спільний оборонний фонд, країни-члени ЄС повинні насамперед обговорити спільні стандарти виробництва та придбання зброї", — вважає політик.

Раніше ми повідомляли, що німецький парламент висловив недовіру уряду соціал-демократів на чолі з канцлером Олафом Шольцом, який втратив підтримку більшості депутатів після розбіжностей із партнерами по коаліції. На його заміну пророчать лідера блоку ХДС/ХСС Фрідріха Мерца, який відомий жорсткою позицією до Росії.

Нагадаємо, соціал-демократична партія Німеччини виключила у своїй передвиборчій програмі будь-яку можливість передачі Україні далекобійних ракет Taurus.