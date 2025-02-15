Премьер Дании заявила, что Украине нужно оружие перед переговорами

Метте Фредериксен. Фото: скриншот

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине необходимо больше оружия перед началом переговоров с Россией. Она призвала предоставить его.

Об этом Метте Фредериксен заявила на пресс-конференции на полях Мюнхенской конференции в субботу, 15 февраля.

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Украине нужно оружие

"Если кто-то воюет, необходимо иметь оружие, и хотя мы уже передали достаточно много, мы все же не даем Украине всего того, что нужно. Мы пообещали в прошлом году в Вашингтоне, что дадим Украине 6-7 систем ПВО, она получила их? Нет", — отметила Фредериксен.

По ее словам, нельзя защищать страну, не имея ПВО. Она призвала предоставить Украине "силу" перед переговорами.

Напомним, спецпредставитель Трампа Кит Келлог заявил, что для достижения долговременного мира необходимо участие как президента Владимира Зеленского, так и европейских союзников.

Также кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выразил готовность передать Украине ракеты Taurus, однако для этого требуется одобрение европейских партнеров.