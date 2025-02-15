В МИД Польши назвали условие возвращения России в G7

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Фото: PAP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал, при каком условии Россия вернется в G7. По его словам, для этого Москва должна вывести войска из Украины.

Об этом Радослав Сикорский сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 15 февраля.

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"Россия вернется в G7 только после вывода войск из Украины", — подчеркнул Сикорский.

Его заявление поддержала глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, для "путинской России", которая ведет себя агрессивно по отношению к другим странам G7, нет места.

"Если она будет готова прекратить нападать на нас, на свободный мир, то, конечно, там снова будет свободное место. Поэтому все в руках агрессора", — добавила она.

Напомним, Бербок рассказала, как убедить президента США Дональда Трампа привлечь Европу к мирным переговорам по завершению войны в Украине.

Также специальный представитель США Кит Келлог высказал свое видение победы Украины в войне.