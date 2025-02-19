ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России. Это уже 16-й с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в соцсети X в среду, 19 февраля.

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"Послы ЕС только что согласовали новый 16-й пакет санкций против России со времени полномасштабного вторжения в Украину три года назад", — отметил Юзвяк.

Пост Юзвяка. Фото: скриншот

Реакция Украины

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что новый 16-й пакет санкций против России — это хорошо. По его словам, необходимо также готовить 17-й.

"Считаю, что санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше. Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями России", — добавил он.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, страны G7 усилят санкции против России, если Кремль не продемонстрирует серьезности в переговорах по завершению войны.

Также специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул необходимость введения ограничений, которые будут иметь значительное влияние на экономику РФ.