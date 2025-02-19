ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России

Послы ЕС согласовали новые санкции против России
Послы Европейского Союза согласовали новый пакет санкций против России. Это уже 16-й с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Юзвяк в соцсети X в среду, 19 февраля.
Новые санкции против России
"Послы ЕС только что согласовали новый 16-й пакет санкций против России со времени полномасштабного вторжения в Украину три года назад", — отметил Юзвяк.
Реакция Украины
Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что новый 16-й пакет санкций против России — это хорошо. По его словам, необходимо также готовить 17-й.
"Считаю, что санкции являются одним из ключевых механизмов сдерживания российского желания убивать больше. Также необходимы дополнительные ресурсы ограничения российского ВПК и контроля над вооружениями России", — добавил он.
Напомним, страны G7 усилят санкции против России, если Кремль не продемонстрирует серьезности в переговорах по завершению войны.
Также специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул необходимость введения ограничений, которые будут иметь значительное влияние на экономику РФ.
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