Уряд Австралії запроваджує найбільший пакет санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі. Фото: Reuters

Австралія у треті роковини повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України оголосила про запровадження найбільшого з 2022 року пакету санкцій проти 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією.

Про це говориться на сайт уряду Австралії у понеділок, 24 лютого.

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"Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій", — говориться у повідомленні.

Зазначається, що це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року".

У повідомленні говориться, що нові санкції спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації Росії на сході України та в Криму, "включаючи так званих "міністрів", суддів і прокурорів. Також санкції торкнуться осіб, відповідальних за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей.

Австралійські санкції також націлені на фізичних та юридичних осіб, причетних до зміцнення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це стосується й ініціаторів розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

"Поглиблення російсько-північнокорейського військового співробітництва є небезпечним розширенням російської війни, що має серйозні наслідки для європейської та індо-тихоокеанської безпеки", — говориться на сайті уряду Австралії.

Також нагадується, що у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну Австралія запровадила загалом понад 1 400 санкцій.

Раніше ми писали, що представники ЄС погодили 16-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Крім того спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслив необхідність введення обмежень, які матимуть значний вплив на економіку РФ.