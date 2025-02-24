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Австралия вводит самый большой пакет санкций против России

24 февраля 2025 08:52
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Правительство Австралии вводит самый большой пакет санкций против России
Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи. Фото: Reuters
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Австралия в третью годовщину полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину объявила о введении крупнейшего с 2022 года пакета санкций против 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

Об этом говорится на сайте правительства Австралии в понедельник, 24 февраля.

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"Австралия с первого дня четко дала понять, что Россия и те, кто способствует ее незаконному вторжению, столкнутся с последствиями. Сегодня правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на въезд для 70 человек, а также целевые финансовые санкции для 79 организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это самый большой пакет санкций Австралии с февраля 2022 года".

В сообщении говорится, что новые санкции направлены против лиц, которые поддерживают незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму, "включая так называемых "министров", судей и прокуроров. Также санкции коснутся лиц, ответственных за сексуальное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей.

Австралийские санкции также нацелены на физических и юридических лиц, причастных к укреплению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Это касается и инициаторов развертыванием северокорейских войск на поле боя.

"Углубление российско-северокорейского военного сотрудничества является опасным расширением российской войны, что имеет серьезные последствия для европейской и индо-тихоокеанской безопасности", — говорится на сайте правительства Австралии.

Также напоминается, что в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину Австралия ввела в общей сложности более 1 400 санкций.

Ранее мы писали, что представители ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Кроме того специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог подчеркнул необходимость введения ограничений, которые будут иметь значительное влияние на экономику РФ.

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