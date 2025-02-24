Три года войны — Британия введет персональные санкции против РФ

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми. Фото: РАР

Великобритания подготовила крупнейший пакет санкций против России в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Новые ограничения направлены на то, чтобы "ударить по доходам РФ".

Об этом сообщает Reuters и Independent.

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По данным СМИ, Британия запретит въезд лицам, которые поддерживают Россию или обязаны ей своим богатством. Новые санкции планируют объявить в третью годовщину полномасштабной войны в Украине — 24 февраля.

Как сообщили в британском правительстве, под ограничения также попадут лица, имеющие доступ к высшим ступеням российского правительства. Речь идет о высокопоставленных политиках, чиновниках и бизнесменах.

Отмечается, что эти санкции дополнят уже существующие ограничения Британии против российских "элит", которые поддерживали военные усилия российского диктатора Владимира Путина.

"Меры, которые объявим сегодня, хлопают дверью перед олигархами, которые обогатились за счет российского народа, финансируя эту незаконную и неоправданную войну", — сказал министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис.

Он также добавил, что его послание друзьям Путина очень простое: "Вам не рады в Великобритании".

В то же время глава британского МИД Дэвид Лемми заявил, что нужно поддержать Украину в такое трудное время и "закрутить гайки в отношении путинской России".

"Время закрутить гайки в отношении путинской России. Завтра я планирую объявить самый большой пакет санкций против РФ с первых дней войны — подрывая их военную машину и уменьшая доходы, подпитывающие огонь разрушения в Украине", — подчеркнул Лемми.

Напомним, 24 февраля Австралия также вводит крупнейший пакет санкций против России. Новые ограничения касаются 70 физических лиц и 79 организаций, связанных с Россией.

А 19 февраля послы ЕС согласовали новые санкции против России. Это уже 16-й пакет с начала полномасштабного вторжения. СМИ узнали, по чему ударят новые ограничения против РФ.