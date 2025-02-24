Британия объявила самый большой пакет санкций против России с начала великой войны

Кир Стармер. Фото: скриншот

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил самый большой пакет санкций против России с начала полномасштабного вторжения. Он отметил необходимость увеличить экономическое давление на Москву.

Об этом Кир Стармер сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

Читайте также:

Санкции против России

Стармер отметил, что давление необходимо, чтобы российский диктатор Владимир Путин был не только готов говорить, но и идти на уступки.

"Поэтому сейчас мы объявляем самый большой пакет санкций от Британии с начала войны. Мы будем давить на компании и РФ, и Китая, которые имеют эти военные компоненты. И сегодня я буду еще это обсуждать на встрече с "Большой семеркой" и считаю, что страны G7 должны также снизить цены на нефть", — добавил премьер Британии.

Напомним, Австралия объявила о введении крупнейшего с 2022 года пакета санкций, направленного против лиц и организаций, связанных с Россией.

Ранее лидер либеральных демократов Британии Эд Дейви заявил в парламенте, что принуждение Украины уступить свою территорию России станет самым большим предательством европейского союзника со времен Польши в 1945 году.