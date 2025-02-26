Трамп назвал дату визита Зеленского в США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Белого Дома Дональд Трамп заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, для личной встречи. Именно тогда, по словам Трампа, может быть подписано соглашение по добыче полезных ископаемых.

Об этом заявил Трамп во время общения с журналистами в Белом доме в среду, 26 февраля.

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Соглашение о полезных ископаемых

"Я слышал, что он (Зеленский. — ред.) приезжает в пятницу. Конечно, я не против, если он захочет. И если он захочет подписать его вместе со мной — пожалуйста", — отметил Трамп.

Президент США также добавил, что это большая сделка на триллион долларов и что речь идет о редкоземельных металлах и других ресурсах. Он также добавил, что хочет вернуть потраченные средства.

"Мы хотим быть защищенными, мы хотим вернуть эти деньги. Война не должна была произойти, но она произошла, и теперь мы должны ее решить. Американские налогоплательщики наконец получат свои деньги обратно", — заявил Трамп.

На вопрос журналиста относительно того, что Украина получит взамен, Трамп ответил, что это "350 миллиардов долларов и право бороться дальше".

Также на вопрос представителей СМИ о том, видит ли Трамп после достижения соглашения более активную роль для украинского президента в переговорном процессе, он ответил, что "надеется".

"Мы хотим поставить Украину на ноги", — добавил Трамп.

Стоит отметить, что официального подтверждения со стороны украинского правительства относительно визита Зеленского в США пока что нет.

Ранее мы писали, что Украина и США согласовали условия соглашения о редких земельных ресурсах. Зеленский в ближайшие дни может приехать в Белый дом для церемонии подписания.

Напомним, Financial Times писало, что обновленное соглашение не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.