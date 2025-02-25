Зустріч Трампа з Путіним і Зеленським — Білий дім повідомив, коли вона відбудеться

Дональд Трамп. Фото: RNZ

Зустрічі очільника Білого дому Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та Президентом України Володимиром Зеленським "відбудуться дуже скоро". Американський лідер хоче якнайшвидше укласти угоду.

Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, повідомляє FoxNews у вівторок, 25 лютого.

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Зустріч Трампа з Путіним і Зеленським

За словами Лівітт, зустрічі Трампа з Путіним та Зеленським "відбудуться дуже скоро". При цьому вона підкреслила, що особливо Трамп чекає на зустріч з українським лідером.

"Він хоче скоріше укласти угоду щодо рідкісноземельних металів та очікує, що Зеленський підпише її. Це буде правильно, з огляду на зроблене для Києва платниками податків зі США", — висловилась речниця Білого дому.

При цьому Лівітт повторила наратив про те, що "України вже б не існувало, якби не допомога американців".

Раніше Трамп і Путін майже одночасно почали говорити про видобуток рідкісноземельних металів у Росії. Зокрема, очільник Білого дому заявив про це під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном. Російський диктатор повідомив про це під час свого інтерв'ю.

Нагадаємо, що під час пресконференції в Білому домі Трамп відмовився називати главу Кремля Путіна "диктатором". Він пояснив це тим, що "не вживає такі слова легковажно".