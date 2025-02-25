Встреча Трампа с Путиным и Зеленским — Белый дом сообщил, когда она состоится

Дональд Трамп. Фото: RNZ

Встречи главы Белого дома Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским "состоятся очень скоро". Американский лидер хочет как можно быстрее заключить соглашение.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает FoxNews во вторник, 25 февраля.

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Встреча Трампа с Путиным и Зеленским

По словам Ливитт, встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро". При этом она подчеркнула, что особенно Трамп ждет встречи с украинским лидером.

"Он хочет поскорее заключить соглашение по редкоземельным металлам и ожидает, что Зеленский подпишет его. Это будет правильно, учитывая сделанное для Киева налогоплательщиками из США", — высказалась пресс-секретарь Белого дома.

При этом Ливитт повторила нарратив о том, что "Украины уже б не существовало, если бы не помощь американцев".

Ранее Трамп и Путин почти одновременно начали говорить о добыче редкоземельных металлов в России. В частности, глава Белого дома заявил об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Российский диктатор сообщил об этом во время своего интервью.

Напомним, что во время пресс-конференции в Белом доме Трамп отказался называть главу Кремля Путина "диктатором". Он объяснил это тем, что "не употребляет такие слова легкомысленно".