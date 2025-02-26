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Зеленский ответил, согласована ли дата визита в США

26 февраля 2025 16:10
Ольга Антоновская - редактор
Визит Зеленского в США — согласована ли дата
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Главе государства Владимиру Зеленскому предложили посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Вместе с тем, дата еще не согласована.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в среду, 26 февраля.

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Глава государства отметил, что украинская и американская стороны работают над организацией встречи. По его словам, точная дата пока не согласована.

"Визит мне предложили, но я хочу получить (Информацию о том. — Ред.) какой формат, когда. Да, там рабочая есть дата — то, что сказал Президент США, то есть пятница. Офисы на связи", — отметил Зеленский.

Напомним, по информации СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе. Вероятно, тогда же состоится подписание соглашения по редкоземельным металлам.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что переговоры с США о полезных ископаемых завершились. По его словам, Штаты согласились на ключевое требование нашего государства.

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