Визит Зеленского в США — согласована ли дата

Зеленский ответил, согласована ли дата визита в США
Главе государства Владимиру Зеленскому предложили посетить Вашингтон в пятницу, 28 февраля. Вместе с тем, дата еще не согласована.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в среду, 26 февраля.
Когда состоится визит Зеленского в США
Глава государства отметил, что украинская и американская стороны работают над организацией встречи. По его словам, точная дата пока не согласована.
"Визит мне предложили, но я хочу получить (Информацию о том. — Ред.) какой формат, когда. Да, там рабочая есть дата — то, что сказал Президент США, то есть пятница. Офисы на связи", — отметил Зеленский.
Напомним, по информации СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский может посетить США уже на этой неделе. Вероятно, тогда же состоится подписание соглашения по редкоземельным металлам.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что переговоры с США о полезных ископаемых завершились. По его словам, Штаты согласились на ключевое требование нашего государства.
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