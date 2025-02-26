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Зеленский заявил, что прекращения огня без гарантий не будет

26 февраля 2025 16:42
Ольга Антоновская - редактор
Война в Украине — Зеленский прокомментировал идею прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Президент Украины заявил, что прекращения огня без гарантий безопасности не будет. Он подчеркнул, что война не должна начаться снова.

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал на брифинге в среду, 26 февраля.

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Президент заявил, что Украине нужны серьезные гарантии безопасности. Только после этого возможно прекращение огня.

"Не будет просто ceasefire, а у Украины нет гарантий безопасности. Так не будет. Будет только окончание войны таким образом, чтобы мы знали, что завтра она не начнется", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимиру Зеленскому заявил, что ему предложили осуществить визит в США 28 февраля. Сейчас команды обеих стран работают над этим.

Глава государства также отметил, что в соглашении о ресурсах с США Украина не согласится даже на минимальные долговые обязательства. По его мнению, такое условие было бы не правильным.

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