Война в Украине — Зеленский прокомментировал идею прекращения огня

Зеленский заявил, что прекращения огня без гарантий не будет
Президент Украины заявил, что прекращения огня без гарантий безопасности не будет. Он подчеркнул, что война не должна начаться снова.
Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал на брифинге в среду, 26 февраля.
Зеленский прокомментировал возможность прекращения огня
Президент заявил, что Украине нужны серьезные гарантии безопасности. Только после этого возможно прекращение огня.
"Не будет просто ceasefire, а у Украины нет гарантий безопасности. Так не будет. Будет только окончание войны таким образом, чтобы мы знали, что завтра она не начнется", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, Владимиру Зеленскому заявил, что ему предложили осуществить визит в США 28 февраля. Сейчас команды обеих стран работают над этим.
Глава государства также отметил, что в соглашении о ресурсах с США Украина не согласится даже на минимальные долговые обязательства. По его мнению, такое условие было бы не правильным.
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